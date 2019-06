Interesse in exacte en technische baan stijgt

De belangstelling van jongeren voor exacte en technische beroepen is sinds 2011 met 16 procent gestegen. Had acht jaar geleden 36 procent van de scholieren interesse om een dergelijk vak te leren, nu is het 52 procent. Toch kiezen deze tieners niet altijd voor een baan in de betreffende sectoren.

Dat meldt het Platform Talent voor Technologie na onderzoek onder bijna 1500 jongeren van 9 tot en met 17 jaar. "De toekomst moet het ook zeker van meiden hebben", aldus het platform. Want waar in 2011 nog 15 procent van de meisjes zei een exact of technisch beroep te willen, steeg dit percentage naar 38 procent in dit jaar.

Dat jongeren belangstelling hebben voor een exacte of technische baan, betekent nog niet dat ze er ook voor kiezen: "Een kwart van de jongeren is bang niet slim genoeg te zijn voor technische en exacte vakken: 20 procent van de jongens versus 28 van van de meisjes."

Speciaal in het vmbo, havo, mbo en hbo moeten leerkrachten daarom proberen het zelfvertrouwen van hun leerlingen te vergroten. Ook moet duidelijker worden gemaakt wat je allemaal met technische en exacte opleidingen kunt doen, aldus het platform.