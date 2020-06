Interesse en vertrouwen in nieuws in Nederland blijft stabiel

De interesse en het vertrouwen in algemeen nieuws in Nederland is onverminderd hoog. Ongeveer 58 procent van de Nederlanders geeft aan in nieuws geïnteresseerd te zijn. In alle gemeten leeftijdsgroepen is het aandeel meer dan de helft. Ook is het vertrouwen dat Nederlanders in het nieuws hebben hoog.

Dat staat in het Digital News Report 2020 van Reuters Institute for the Study of Journalism en het Commissariaat voor de Media. De resultaten laten zien dat het nieuwsgebruik sinds 2018 zeer stabiel is. Het commissariaat maakt de kanttekening dat de meting in 2020 heeft plaatsgevonden vlak voor de uitbraak van COVID-19 in Nederland.

„Ook voor nieuwsgebruik geldt dat er een tijd vóór, tijdens, en ná de coronacrisis is. Tijdens de coronacrisis is het nieuwsgebruik aanzienlijk toegenomen”, stelt het commissariaat. „Hoe het nieuwsgebruik is na deze periode uitziet, is lastig te voorspellen.”

In tegenstelling tot veel andere landen maken Nederlanders zich nog altijd weinig zorgen over nepnieuws op internet. Net als vorig jaar eindigt Nederland op de laatste plek van de 40 onderzochte landen. Van de ondervraagde Nederlanders zegt 32 procent zich zorgen te maken over nepnieuws.