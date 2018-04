‘Intercity-stop in Harderwijk niet haalbaar’

Het laten stoppen van intercity’s tussen Amersfoort en Zwolle in Harderwijk is niet haalbaar. Dat concludeert adviesbureau Royal HaskoningDHV, dat in opdracht van de provincies Utrecht en Gelderland de mogelijkheden onderzocht.

De baten van zo’n extra stop voor reizigers die in Harderwijk in- of uitstappen wegen volgens de onderzoekers niet op tegen de reistijdverliezen voor doorgaande reizigers tussen Amersfoort en Zwolle. Bovendien leidt zo’n extra tussenstop tot aansluitingsproblemen op treinen in Utrecht, Amersfoort en Zwolle.

“Het huidige spoorsysteem heeft zijn grenzen bereikt. Het inpassen van extra treinen lukt niet”, stelt gedeputeerde Conny Bieze op grond van het onderzoek vast in een informatiebrief aan provinciale staten van Gelderland.

Verlenging van bestaande verbindingen is volgens het rapport wel mogelijk. De sprinters tussen Amsterdam Centraal en Amersfoort Vathorst zouden kunnen worden doorgetrokken naar Harderwijk met een tussenstop in Nijkerk. Een ander alternatief is dat de intercity van Den Haag Centraal naar Amersfoort Schothorst doorgaat naar Harderwijk met tussenstops in Bilthoven, Amersfoort Vathorst, Nijkerk, Putten en Ermelo.

Voor beide opties is het noodzakelijk dat een zogenaamde keervoorziening wordt aangelegd bij het station in Harderwijk (kosten: 15 tot 20 miljoen euro) en extra investeringen, onder meer perronverlengingen, worden gedaan bij tussengelegen stations. Daarnaast moet exploitant NS bereid worden gevonden treinen door te laten rijden naar Harderwijk, aldus Bieze. “Het is nog niet duidelijk wat de kosten zijn van deze extra inzet van materieel en personeel.”

Met NS worden dergelijke wensen besproken in de vaste overleggen over de dienstregeling, gaf staatssecretaris Van Veldhoven-van der Meer (Infrastructuur en Waterstaat) eind februari aan in haar antwoord op vragen van het SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop. Zij bevestigde toen reeds dat NS geen plannen heeft om station Harderwijk met intercity’s te gaan bedienen.