Integriteit wethouder Palmen weer gecheckt

De hoogleraren Arno Korten uit Maastricht en Jan Elzinga uit Groningen gaan definitief de integriteit van de omstreden Brunssumse wethouder Jo Palmen opnieuw tegen het licht houden. De hoogleraren hebben besloten de opdracht daartoe van de gemeenteraad te accepteren, liet de gemeente woensdag weten.

Waarnemend burgemeester Gerd Leers ondersteunt het nadere onderzoek. De hoogleraren zullen uiterlijk medio februari 2018 gezamenlijk een rapport opstellen, dat bestemd is voor de gemeenteraad.

Over de positie van Palmen is de afgelopen tijd veel te doen geweest. Hij werd op 10 oktober tot wethouder benoemd. Vlak daarna verscheen een voor hem ongunstig integriteitsrapport. Hij weigert echter af te treden, daarin gesteund door een meerderheid in de raad. Palmen is wethouder Grondzaken in Brunssum, maar hij heeft al langer een conflict met diezelfde gemeente over een gronddeal. Voormalig burgemeester Luc Winants trad in december af toen een meerderheid van de raad weigerde wethouder Palmen weg te sturen.