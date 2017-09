Integriteit hoofdthema verkiezingen Aruba

Ruim 70.000 mensen kunnen komende vrijdag op Aruba naar het stembureau voor nieuwe parlementsverkiezingen. Belangrijkste vraag is of minister-president Mike Eman (AVP) na acht jaar regeren voldoende steun krijgt voor een nieuwe termijn van vier jaar.

De belangrijkste uitdager is traditiegetrouw de partij MEP onder leiding van Evelyn Wever-Croes. Er doen acht partijen mee aan deze verkiezingen.

De verkiezingsstrijd is na vier maanden campagne voeren vooral toegespitst op juridische verwikkelingen. Het aanzien van de twee belangrijkste partijen heeft een deuk opgelopen door affaires. Zo zit AVP-minister Paul Croes, de 40-jarige ‘rising star’ van de partij en vertrouweling van Eman, nog in voorarrest op het eiland voor een vermeende corruptie-zaak. De vader en broer van MEP-leider Wever-Croes werden vorige maand in Miami opgepakt met bijna een halve kilo cocaïne. Wever-Croes zei de arrestatie te betreuren, maar stelde dat de twee geen banden met de partij meer hebben.

Met beide zaken is integriteit een belangrijke factor in de verkiezingsstrijd geworden. De politiek leiders van de partijen durven elkaar echter niet openlijk aan te vallen op dit punt. Nieuwe partijen zoals POR willen breken met de oude politieke hegemonie van AVP en MEP en een nieuwe wind laten waaien.

Ook de financiële situatie is een belangrijk onderwerp. Want toerisme-eiland Aruba heeft een staatsschuld van zo’n 2 miljard euro. Op een bevolking van ruim 100.000 personen is dat een enorme druk.

Het College Financieel Toezicht Aruba maakt zich er vooral druk over dat de economische groei de afgelopen jaren is achtergebleven (stagnatie in 2016 en 0,5 procent krimp in 2015). Voor 2017 wordt wel een veel hogere economische groei verwacht, maar de slechte situatie in Venezuela dempt die hoge verwachtingen door afnemende handel en bezoekersaantallen.