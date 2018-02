„Integriteit anders toetsen na rel Brunssum”

De bestuurlijke ruzie in het Zuid-Limburgse stadje Brunssum kan lessen opleveren voor de rest van Nederland. Dat stellen twee hoogleraren, die de kwestie rond de omstreden wethouder Jo Palmen hebben onderzocht. Volgens de onderzoekers, Arno Korsten en Douwe Jan Elzinga, heeft Palmen zich niet schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling.

Eerder onderzoek waarin zijn wethouderschap tot „groot integriteitsrisico” werd bestempeld, deugt volgens de hoogleraren niet. Wel heeft Palmen zich volgens hen onbehoorlijk gedragen jegens anderen. En doordat hij „met regelmaat uitzonderlijk opereerde”, droeg hij zelf bij aan „een schijn van belangenverstrengeling”. Maar dat is geen reden voor aftreden.

Integriteitsonderzoeken zouden anders moeten, vinden de onderzoekers. In Brunssum was de toets een geheim advies aan burgemeester Luc Winants, die niet met Palmen door een deur kon. Palmen mocht zelf geen informatie inbrengen. De hoogleraren noemen die gang van zaken „uiterst riskant”. Volgens hen kunnen zo „gemakkelijk allerlei andere motieven en overwegingen een rol gaan spelen”. Winants stapte uiteindelijk op omdat de raad Palmen liet zitten.

Elzinga en Korsten stellen voor om in de wet vast te leggen dat integriteitstoetsen een gezamenlijke zaak moeten worden van de burgemeester en de gemeenteraad.

Jo Palmen steggelt al jaren met de gemeente over een stuk grond. Als wethouder gaat hij onder meer over grondzaken en daarom had hij volgens critici de schijn tegen. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren overwoog zelfs even zijn benoeming desnoods zelf terug te draaien. „Ze heeft erg vlug uit de heup geschoten”, zegt hoogleraar Korsten nu.

Ollongren laat weten dat het nu aan de gemeenteraad is om het nieuwe onderzoek met Palmen te bespreken. De wethouder zegt dat zelf ook. „Wat ik vind is niet belangrijk. Belangrijk is wat de raad vindt”, reageert hij.