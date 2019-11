Insulineverdachte: heb er niets mee te maken

De man die verdacht wordt van vier moorden met insuline en meerdere pogingen daartoe, heeft na anderhalve dag in de rechtbank iets anders gezegd dan dat hij zich beroept op zijn zwijgrecht. Toen een slachtoffer in een Rotterdamse zorginstelling werd besproken, zei Rahiied A. hoorbaar in de microfoon: „Ik heb er niets mee te maken.” Deze demente vrouw overleefde destijds het inspuiten met insuline, recentelijk is ze alsnog overleden.

De 23-jarige leerlingverpleger A. heeft tot nu toe vrijwel niets gezegd en als hij iets zei, was dat nauwelijks hoorbaar. Dit tot grote frustratie van de families en nabestaanden van de slachtoffers die ook dinsdag - tijdens de tweede zititngsdag - in de rechtbank in Rotterdam aanwezig zijn. Nadat hij had gezegd dat hij er niets mee te maken had, zweeg de man weer.