Insulineverdachte had verschrikkelijke jeugd

De 23-jarige verdachte Rahiied A. van de zogenoemde insulinemoorden had een verschrikkelijke jeugd. Dat begon al toen hij later uit Suriname naar Nederland kwam dan zijn moeder. Hij was twee jaar en herkende haar niet meer.

De rechtbankvoorzitter las donderdag een relaas voor op basis van wat twee psychiaters en een psycholoog over A. schreven. Toen hij elf jaar oud was, scheidden zijn ouders en overleed z’n vader kort erna. Bijna alle kinderen in het gezin werden geslagen, ook A. Nog altijd heeft hij herbelevingen, vooral sinds hij in detentie zit. "Ik kan vanuit het niets het geluid horen van het zwiepen van een riem", zei hij bij de deskundigen.

Toen zijn moeder een nieuwe relatie kreeg, bleek die man ook gewelddadig. Verschillende kinderen in het gezin werden door Jeugdzorg uit huis geplaatst.

Door alle problemen thuis werd Rahiied nauwelijks opgevoed. Hij ontwikkelde door een persoonlijkheidsstoornis, waardoor de fantasie ontstond dat hij arts was. Hij stal een katheter, een stethoscoop en een maagsonde. Thuis deed hij daarmee alsof hij doktershandelingen uitvoerde. Ook bij de instellingen waar hij stage liep, gedroeg hij zich als arts. Hij onderzocht mensen, terwijl hij daarvoor niet bevoegd was. Hij was volgens de psycholoog op zoek naar complimenten en wilde graag indruk maken door goede medische beslissingen te nemen.

A. is onderzocht door twee psychiaters en een psycholoog. Die constateerden dat A. sterk verminderd toerekeningsvatbaar is voor het stelen van de insulinepennen en het toedienen van het spul. Dat kostte uiteindelijk vier mensen het leven. Hij is wel toerekeningsvatbaar voor de diefstal van medicatie voor eigen gebruik.

Omdat de kans op herhaling groot is, adviseren gedragsdeskundigen tbs met dwangverpleging. Vrijdag blijkt of de officier van justitie dat advies overneemt.