Instituut El Salvador wil openheid leger over IKON-moorden

Het Salvadoraanse instituut voor toegang tot publieke informatie (IAIP) wil dat het leger als onderdeel van een nieuw onderzoek openheid geeft over de moord op vier Nederlandse IKON-journalisten in 1982.

Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag zijn bewust in een hinderlaag gelokt door het Salvadoraanse leger, terwijl ze verslag deden van de burgeroorlog. Het viertal liep mee met rebellen in de buurt van de stad Chalatenango.

De IAIP wil dat het ministerie van Defensie binnen dertig dagen de documenten over de militaire operatie openbaar maakt. Het instituut wil informatie over helikoptervluchten en leden van de vierde infanteriebrigade.

In 2018 maakte televisieprogramma Zembla bekend dat de Nederlandse overheid al in 1982 had gehoord dat de journalisten in de val waren gelokt door het Salvadoraanse leger. Er is nooit iemand vervolgd voor de moord op Koster, Kuiper, Willemsen en Ter Laag.