„Instellingen Twente pleegden geen pgb-fraude”

Drie Twentse zorginstellingen die worden beschuldigd van een miljoenenfraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s), vinden dat het Openbaar Ministerie (OM) hen onterecht vervolgt. Het OM houdt in hun ogen geen rekening met een gedoogsituatie zoals die al jaren geleden in de dagelijkse praktijk is ontstaan. Die houdt in dat instellingen de nodige vrijheid hebben om verschillende zorgfuncties flexibel in te zetten.

Dat betoogden de advocaten van de zorginstellingen maandag voor de rechtbank in Almelo. Ze probeerden om deze reden het OM niet-ontvankelijk te laten verklaren, maar de rechtbank ging daar niet in mee.

Het OM zegt dat de instellingen sinds 2009 voor zo’n drie miljoen euro aan declaraties hebben geïnd voor zorg die niet is verleend. Daarmee zouden ze zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen.

Het proces, waarbij zeven bestuurders en medewerkers van de instellingen terechtstaan, duurt tot eind juni.