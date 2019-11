Instelling betreurt fouten rond Lili en Howick

Nidos „betreurt het” dat de samenwerking tussen de voogdijinstelling en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) niet goed is verlopen in de zaak van de Armeense kinderen Lili en Howick. Dat laat de organisatie weten in reactie op een vernietigend rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Nidos laat ook weten dat het „redelijk goed gaat” met de beide kinderen. „Zij gunt ze van harte dat ze een hectische periode kunnen afsluiten en in rust hun gewone leven kunnen oppakken. Deze rust is ook noodzakelijk voor hun herstel”, aldus de instelling.

Nidos zegt zich ook te kunnen vinden in de aanbeveling van de inspectie om met de verschillende partijen in overleg te gaan over de afspraken en (juridische) kaders die gelden bij een vertrekproces.

Volgens de inspectie ging er bij de voorgenomen uitzetting van Lili en Howick van alles mis. Afspraken tussen betrokken organisaties werden niet nagekomen en er was sprake van onderling wantrouwen. Ook gaven betrokken Nidos-medewerkers „inconsistente verklaringen” over de verdwijning van de kinderen.

Nidos is een organisatie die de voogdij regelt voor minderjarige asielzoekers die zonder ouders naar Nederland komen.