Instanties controleren tandartsen op foto’s

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleren deze week of tandartsen niet te veel röntgenfoto’s maken bij kinderen. Daarbij wordt ook gekeken of ze frauderen door rekeningen in te dienen voor foto’s die in werkelijkheid niet zijn gemaakt.

In totaal acht praktijken kunnen een bezoek verwachten. Uit een analyse van de declaratiedata blijkt dat deze praktijken veel meer röntgenfoto’s maken dan gemiddeld.

Tandartsen mogen kinderen niet aan gezondheidsrisico’s blootstellen door het maken van onnodige röntgenfoto’s. Bij het maken van foto’s komt straling vrij die schadelijk kan zijn.

Het is de tweede keer dat de NZa een controleweek houdt bij tandartsen. In september 2017 controleerde de zorgautoriteit praktijken die vaker dan gemiddeld een rekening stuurden voor het uitvragen van de medische voorgeschiedenis van een patiënt.