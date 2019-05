Inspecties provincie en waterschap na beving

Het Waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen voeren woensdagochtend inspecties uit in het gebied dat werd getroffen door een zware aardbeving. Het waterschap controleert onder meer gemalen en sluizen, en een team van vijf tot tien medewerkers van de provincie inspecteert of er schade is aan wegen, bruggen en kunstwerken.

Het waterschap is alert op eventuele schade aan dijken en kades omdat deze "van belang zijn voor de veiligheid van onze inwoners". Ook het waterschap Hunze en Aa’s controleerde waterkeringen en kunstwerken, als de Groevesluis en dijkdoorgangen bij Delfzijl. Daarbij kwamen geen bijzonderheden aan het licht, meldt het waterschap.

Bij een aardbeving met een kracht boven 3.0 wordt bij het waterschap de zogenoemde calamiteitenorganisatie opgestart. Een inspectieploeg is inmiddels al aan de slag gegaan in het beheersgebied, dat ligt in het noorden en westen van de provincie Groningen, in de kop van Drenthe en in het Friese deel van het Lauwersmeergebied.

Het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG) laat via Twitter weten dat de aardschok ook in het ziekenhuis gevoeld is, maar dat de beving geen gevolgen heeft gehad in het operatiecentrum, op de intensive care en op de hartbewaking.

De woordvoerder van de veiligheidsregio Groningen riep Groningers op elkaar in de gaten te houden. "Schade kun je melden, maar de schrik niet. Dus kijk even bij de buren hoe het gaat."

Woensdagochtend om 05.49 uur was er in Groningen een aardbeving met een kracht van 3.4. Het epicentrum lag in het dorpje Westerwijtwerd.