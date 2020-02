Inspecties langs Maas wegens hoge waterstanden

Het waterpeil in de Maas in Limburg stijgt fors door de aanhoudende regen in het stroomgebied van de rivier in Frankrijk, België en Limburg. Het Watermanagementcentrum Nederland verwacht voor woensdagochtend een piek van 14 meter hoogte met een waterafvoer van maximaal zo’n 1900 kuub per seconde bij Sint Pieter bij Maastricht, daarna daalt het waterpeil waarschijnlijk geleidelijk.

Dergelijke hoge waterstanden als nu komen volgens het centrum gemiddeld eens in de drie of vier jaar voor. Tijdens de grote overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 was er een waterafvoer van 3100 kuub per seconde.

Voor de zekerheid zijn pompen geplaatst langs de dijken in onder meer Roermond en Venlo. In Arcen werd een demontabele kade neergezet. Dijkwachten lopen intussen controles.

Vanwege het hoge water zijn de stuwen bij Linne, Roermond en Belfeld gestreken. In Limmel bij Maastricht is de keersluis dinsdagavond gesloten waardoor de scheepvaart is gestremd.