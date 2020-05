Inspectie wil weten wie Cornelius Haga Lyceum bestuurt

Nu het bestuur van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum met elkaar overhoop ligt, wil de Inspectie van het Onderwijs weten wie op dit moment verantwoordelijk is voor het onderwijs. Eerder deze week werd bekend dat directeur-bestuurder Soner Atasoy zou zijn geschorst, maar die zei dat hij juist samen met het derde bestuurslid voorzitter Mohammed Laamimach de wacht aan had gezegd. Het Parool meldt nu dat voorzitter Laamimach naast Atasoy ook de secretaris heeft weggestuurd, waardoor hij het enige nog resterende bestuurslid zou zijn.

Atasoy noemde de beslissing van de voorzitter niet rechtsgeldig, omdat die dit niet in zijn eentje zou mogen beslissen. De bestuurscrisis op de islamitische middelbare school heeft in elk geval de aandacht van de onderwijsinspectie, die eerder aangaf deze signalen ook te hebben ontvangen. De inspectie zoekt uit wat er nu gaande is.

Vorige week kwam ook naar buiten dat de werkkamer van de inspectie op de omstreden school, waar inspecteurs gevoelige gesprekken voerden met elkaar, met leerlingen en met personeel, meermaals zou zijn afgetapt. Die kwestie ligt bij het Openbaar Ministerie. De inspectie riep woensdag medewerkers en ouders van leerlingen van de school op misstanden te melden, maar ook zaken die juist goed gaan. Een woordvoerder kon nog niet zeggen of hier al op is gereageerd.

De islamitische middelbare school ligt al langer onder vuur. Inlichtingendienst AIVD waarschuwde vorig jaar maart dat de schoolleiding banden zou hebben met extremistische figuren. Na een aanvullend rapport van de inspectie droeg onderwijsminister Arie Slob het bestuur op te vertrekken. De school stapte naar de rechter om deze zogenoemde aanwijzing aan te vechten en die stelde begin dit jaar dat de minister dit niet had mogen doen. Daarop kondigde Slob een hoger beroep aan, dat nog niet heeft plaatsgevonden.