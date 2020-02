Inspectie wil verbod op maaltijdbezorgers onder de 16 jaar

Het bezorgen van maaltijden moet verboden worden voor jongeren onder de 16 jaar. Dat vindt de Inspectie SZW (de arbeidsinspectie). Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark sluit een verbod niet uit. Maar ze wil voorkomen dat ze met één pennenstreek ook veilige bijbaantjes verbiedt, zo laat ze weten.

Bij jonge maaltijdbezorgers onder de 16 jaar ziet de inspectie allerlei gevaren. Ze werken onder tijdsdruk. Het kan onveilig zijn in het verkeer, bijvoorbeeld omdat ze op een opgevoerde e-bike rijden. Ook moeten ze tijdens hun werk met geld omgaan, wat onder de 16 gewoon niet mag.

De waakhond constateert dat maaltijdbezorgers steeds jonger worden. De instantie kan geen cijfers geven. Maar „er zijn geschiktere bijbaantjes”, aldus een woordvoerder.

De Inspectie SZW ziet veel overtredingen door horecabedrijven die eigen bezorgers in dienst hebben. Bij meer dan de helft van de gecontroleerde werkgevers, groot en klein, gaat het mis. De bedrijven weten niet wat mag. Bezorgers krijgen te weinig betaald, werken te lang of werken op tijden dat ze niet mogen werken omdat ze te jong zijn. Ook bleken buitenlanders illegaal in dienst.