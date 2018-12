Inspectie: wees alert op juiste taxichauffeur

Mensen die in een taxi stappen, moeten zelf goed opletten of de chauffeur echt degene is die de taxi mag besturen. Ze kunnen dat checken op de verplichte taxikaart op de boordcomputer, waarop ook een foto staat. Vermoedens van misstanden kunnen mensen melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Eventueel anoniem, zoals door taxichauffeurs die bang zijn voor represailles van hun malafide collega’s, zei een woordvoerster van de ILT naar aanleiding van een reportage van AT5 zondag over gesjoemel met Uber-taxi’s.

Daaruit blijkt dat er een handel gaande is in accounts van Uber, waardoor de kans bestaat dat niet de echte chauffeur maar een ander komt voorrijden. AT5 ontdekte dat naar schatting honderden accounthouders van Uber, die zelf aan allerlei taxichauffeurs-eisen moeten voldoen, hun persoonsgebonden inloggegevens van de Uber-app stiekem verpachten aan derden. Die rijden op hun beurt de ritten waarvoor ze niet bevoegd zijn.

De inspectie is op de hoogte van deze praktijken maar is verrast door de mogelijke omvang ervan, zei de woordvoerster. „Een kwalijke kwestie, omdat hierdoor de veiligheid van de passagiers in het geding is”, stelt ze. Het probleem wordt meegenomen in een omvangrijk onderzoek naar fraude in de taxiwereld waar de inspectie al maanden mee bezig is, samen met de politie, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst.

Daaruit blijkt dat de fraude niet alleen bij Uber speelt, maar in de hele branche, stelt de woordvoerster. Zo worden BV’s ontdekt die bij nadere controle illegaal blijken en snel weer verdwijnen. Deze bedrijfjes voeren amper administratie, overtreden de rij- en rusttijdenwet en de belastingregels. Resultaten kan de inspectie nog niet geven, het onderzoek loopt nog.