Inspectie weer blij met Zeeuwse zorginstelling

Stichting Tragel Zorg, een instelling voor mensen met een verstandelijke handicap in Zeeuws-Vlaanderen, heeft orde op zaken gesteld. De tekortkomingen in de zorg bij de locatie in Clinge zijn grotendeels opgelost, meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De instelling werd een half jaar geleden onder verscherpt toezicht gesteld omdat de zorg onder de maat was. Bovendien was het gebouw ongeschikt voor de bewoners. Ook werd er volgens de inspectiedienst onzorgvuldig omgesprongen met de bewegingsruimte van de bewoners. Inmiddels zijn de cliënten verhuisd naar een nieuw gebouw. „Ook heeft Tragel verbeteringen doorgevoerd in de organisatie en de kwaliteit van de zorg”, aldus de inspectie.

Tragel heeft zo’n 700 medewerkers in dienst, verspreid over ruim 70 locaties in Zeeuws-Vlaanderen.