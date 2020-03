Inspectie waarschuwt voor middeltjes tegen corona

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt voor middeltjes en niet-geregistreerde medicijnen die zouden helpen tegen het nieuwe coronavirus. Voor dergelijke middelen wordt op internet reclame gemaakt, maar tegen het coronavirus zijn nog geen medicijnen en vaccins, aldus de inspectie.

De IGJ sluit zich aan bij een oproep van het Europees Medicijn Agentschap EMA om geen medicijnen via internet te bestellen uit het buitenland, omdat daar schadelijke stoffen in kunnen zitten die niet in geneesmiddelen mogen voorkomen. Begin maart onderschepte de douane, in samenwerking met de inspectie, een grote hoeveelheid (nep)medicijnen. Het ging vooral om middelen voor malariapatiënten. Onderzoekers waren eerder hoopvol dat een oud medicijn tegen malaria effectief kon zijn tegen het coronavirus. Ook werden er paracetamol, middelen tegen verkoudheid en antibiotica in beslag genomen.