Inspectie: veel mis bij bouwen in Amsterdam

Bij controles op 29 bouwlocaties in Amsterdam bleek vorige week veel mis. Dat heeft de inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, geconstateerd. Op elf plekken werd het werk direct stilgelegd, onder meer omdat sprake was van ernstig gevaar om te vallen. Zeven bouwvakkers, afkomstig uit Marokko, China en Turkije, mochten bovendien niet in ons land werken.

Volgens de inspectie werd vooral in de binnenstedelijke gebieden niet altijd veilig gewerkt. Op één locatie werd het werk op de hele bouwplaats gestaakt en moesten alle werknemers de plek verlaten. Verder bleek dat twee keer een zaagtafel niet goed was afgeschermd en in twee gevallen ontdekten de controleurs dat bouwvakkers in aanraking kwamen met het gevaarlijke kwartsstof.

De inspectie doet ook nog onderzoek naar te lange werkdagen en mogelijke onderbetaling van de bouwvakkers.

De controleurs van de inspectie gingen eerder al langs bij bouwlocaties in Tilburg en Utrecht. Ook hier moest het werk worden stilgelegd.