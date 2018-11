Inspectie uit kritiek op  sociale veiligheid Cheider

Het Cheider in Amsterdam moet de sociale veiligheid voor leerlingen beter waarborgen. Een misbruikzaak van een leraar met een leerling van de orthodox-Joodse onderwijsinstelling, buiten schooltijd, blijkt echter op zichzelf te staan.

Dat blijkt uit het nog niet-gepubliceerde onderzoeksrapport van de onderwijsinspectie, dat in het bezit is van het Reformatorisch Dagblad. Het bestuur van de Joodse kindergemeenschap het Cheider heeft ouders maandagavond ingelicht over het rapport, dat het ministerie deze week openbaar maakt.

Orthodox-Joodse school werkt aan verbetering

Het Cheider voldoet „in belangrijke mate” aan de zorgplicht voor sociale veiligheid, maar schiet, ondanks goede intenties, tekort in een samenhangend beleid, zo concludeert de inspectie. De „meeste leerlingen” voelen zich veilig op school. Het rapport constateert echter structurele „tekortkomingen en risico’s” voor de borging van de sociale veiligheid nu en in de toekomst. De school heeft een antipestcoördinator en een vertrouwenspersoon aangesteld, maar binnen de school is slechts ten dele bekend wie dat zijn en welke taken zij hebben.

De school moet voor 1 april een samenhangend veiligheidsbeleid formuleren en zo snel mogelijk voldoende bekendmaken bij het personeel. Verder moet het bestuur het protocol bij klachten over mogelijk misbruik zodanig aanpassen dat er voortaan „onverwijld” aangifte volgt.

Het ministerie legt het Cheider daarom „herstelopdrachten” op. Verder doet de inspectie aanbevelingen voor verbeteringen in de sociale veiligheid voor leerlingen. Het Cheider moet voor 1 januari een bestuursreglement opstellen, waarin taken en bevoegdheden van een onafhankelijk toezichthouder zijn vastgelegd. Bovendien krijgt de school opdracht een medezeggenschapsraad in te stellen voor basisschool en voortgezet onderwijs.

Tekortkomingen

Volgens de onderwijsinspectie is „intensief vervolgonderzoek” noodzakelijk. In het tweede kwartaal van 2019 onderzoekt de inspectie of het bestuur de tekortkomingen heeft weggewerkt. In de tussentijd houdt het ministerie de vinger aan de pols, terwijl het aangepast financieel toezicht gehandhaafd blijft.

Aanleiding voor het onderzoek van de onderwijsinspectie naar het Cheider zijn vragen van de Tweede Kamer in maart aan de minister van Onderwijs naar aanleiding van een rechtszaak over seksueel misbruik van een leerling door een leraar in 2012. De leerkracht is ontslagen.

Uit het drie maanden durende onderzoek van de onderwijsinspectie onder (oud-)leerlingen, leraren, ouders en andere betrokkenen van de Joodse school voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs blijkt dat de zedenzaak uit 2012 op zichzelf staat. De inspectie heeft geen nieuwe signalen van ernstige incidenten vastgesteld.

Het bestuur van het Cheider heeft volgens de inspectie tijdens de zedenzaak in 2012 „niet adequaat” gehandeld. Ondanks herhaald aandringen van de inspectie heeft de school „onnodig lang” gewacht met het doen van aangifte, stelt het onderzoeksrapport.

De school besteedt incidenteel en vooral in de Joodse lessen aandacht aan seksualiteit en diversiteit zoals bedoeld in de kerndoelen. Het Cheider kan volgens het rapport echter „niet inzichtelijk” maken hoe het daar invulling aan geeft. De inspectie stelt vast dat onduidelijk is in hoeverre de school leerlingen weerbaar maakt tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ook heeft het Cheider „weinig aandacht” besteed aan de communicatie met personeel, ouders en leerlingen, waardoor er een blijvende vertrouwensbreuk tussen bestuur en een deel van de ouders is ontstaan. De openheid van de communicatie op de kleine school is beperkt en informeel.

Beterschap

Het Cheider belooft beterschap. Het bestuur zegt het zich aan te trekken dat sommige ouders en leerlingen „teleurgesteld” zijn in de school. Het Cheider noemt het „spijtig” dat er misverstanden zijn ontstaan. De communicatie had beter gekund, geeft het Cheider toe. Een bestuurslid wordt verantwoordelijk voor communicatie, terwijl de school een bureau inzet.

Het bestuur hoopt en verwacht dat het Cheider over „maximaal drie jaar” door iedereen wordt gezien als een school die niet alleen „excelleert op onderwijsgebied”, maar ook ruimschoots voldoet aan alle randvoorwaarden voor sociale veiligheid. Het bestuur heeft daarvoor een groot aantal maatregelen genomen, die deels al voor 1 januari moet zijn uitgevoerd.

Het Cheider gaat samen met de gemeente Amsterdam op zoek naar nieuwe huisvesting.