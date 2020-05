Inspectie SZW: vleesindustrie heeft onze aandacht

Slachthuizen liggen onder het vergrootglas van de Inspectie SZW na de omvangrijke corona-uitbraak onder het personeel van een slachthuis in het Achterhoekse Groenlo, zegt een woordvoerder van de inspectiedienst. De Inspectie SZW, voorheen de arbeidsinspectie, heeft samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een brief gestuurd aan de grote slachthuizen om de eigenaars op hun verantwoordelijkheid als werkgever te wijzen.

Dat er komende tijd meer slachthuizen worden geïnspecteerd, sluit de woordvoerder niet uit. Daarbij kijkt de inspectie naar de arbeidsomstandigheden. Controles op woon-werkvervoer en huisvesting zijn verantwoordelijkheden van gemeenten en veiligheidsregio’s, benadrukt de woordvoerder.

In een brief aan de grootste werkgevers in de vleesindustrie, manen de Inspectie SZW en de NVWA de sector om er goed op te letten dat werknemers met klachten thuisblijven. Ook worden de werkgevers erop gewezen dat er meer aandacht in slachthuizen moet zijn voor het afstand houden en het communiceren van die afstand. Daarnaast moet er meer aandacht worden besteed aan hygiënesluizen en krappe gangpaden.

Die constateringen zijn gebaseerd op een rondgang van de NVWA langs slachthuizen om de veiligheid van het eigen personeel te controleren. „Deze rondgang alsmede de uitkomst van GGD-onderzoek stemt niet overal optimistisch”, schrijven de inspecties. „Nog te vaak zijn er voorschriften die niet worden gevolgd. Dat moet op de kortst mogelijke termijn veranderen.”