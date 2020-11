Inspectie: rolsteigers nog vaak onveilig gebruikt

Rolsteigers worden vaak nog onveilig gebruikt. De Inspectie SZW controleerde de afgelopen tijd 270 rolsteigers en bij 251 bleek sprake van onveilige situaties. De inspectie spreekt van een „onthutsend beeld”.

Vallen van een rolsteiger is één van de meest voorkomende ongevallen in de bouwsector. Dat was reden om de afgelopen maanden door het land te controleren op het gebruik van de steigers. De inspecteurs zagen vooral onstabiele steigers. Er werden zelfs steigers aangetroffen waarbij de wielen niet op de rem stonden.

Bij 107 van de inspecties ging het om schildersbedrijven. In alle gevallen waren hier onveilige situaties. In 77 gevallen was er valgevaar, in 40 gevallen stond de rolsteiger niet stabiel. In 224 gevallen hebben de inspecteurs het werk moeten stilleggen totdat de werkgever de situatie veilig had gemaakt. In 40 gevallen was de overtreding zo ernstig dat de werkgever ook een boete kreeg. In de meeste gevallen troffen de inspecteurs meer dan één overtreding aan.