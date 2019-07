De Inspectie van het Onderwijs heeft donderdagochtend het rapport over het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum gepubliceerd. Dat gebeurde direct nadat de rechter uitspraak had gedaan in een zaak die door de school was aangespannen. Die wilde niet dat de inspectie het negatieve rapport zou publiceren.

De rechter oordeelde dat er geen aanleiding was om publicatie te verbieden.

Rechter staat publicatie Haga-rapport toe