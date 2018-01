De Inspectie Gezondheidszorg wil dat de Reinaert Kliniek in Maastricht binnen vier weken verbeteringen aanbrengt, anders volgt een dwangsom van duizend euro euro per week waarin dat nog steeds niet is gebeurd.

De particuliere kliniek kreeg al eerder strenge kritiek van de inspectie. Er volgden verbeteringen, maar er zijn nog steeds acht problemen over, bijvoorbeeld op de terreinen infectiepreventie en medische technologie.

De kliniek biedt diverse ingrepen aan.