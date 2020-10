Inspectie: Oostvaarderskliniek miste regie bij verlof tbs’er

De tbs-instelling Oostvaarderskliniek in Almere heeft onvoldoende regie gevoerd bij het proefverlof van de tbs’er Michael B. Dit concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid. B., die daar werd behandeld vanwege meerdere zedendelicten, pleegde een moord tijdens zijn proefverlof. Volgens de inspectie had de Oostvaarderskliniek geen zicht op mensen met wie hij privé omging.

B. (36) werd vorige maand met een medeverdachte veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het vermoorden en bestelen van een 72-jarige ex-tbs’er in Lelystad. Toen het misdrijf vorig jaar april in wooncomplex Het Rode Klif plaatsvond, was de Inspectie al begonnen met een onderzoek naar de knelpunten bij de resocialisatie van tbs-gestelden uit alle zes tbs-instellingen.

De advocaat van B. citeerde al uit een concept van het rapport tijdens het strafproces tegen B. De raadsman noemde de conclusies van de Inspectie „eenduidig en spijkerhard”. In het woensdag gepubliceerde rapport van de Inspectie staat dat de Oostvaarderskliniek beter de risico’s in kaart had moeten brengen die gepaard konden gaan met B.’s proefverlof.

„De kliniek nam besluiten over zijn resocialisatie die niet pasten bij zijn problemen en bij de mogelijke risico’s. Er was geen zicht op zijn sociale netwerk. Ook toen hij na problemen in de vervolgvoorziening werd teruggeplaatst in de Oostvaarderskliniek is niet nagegaan wie zijn contacten waren en hoe die zijn gedrag zouden beïnvloeden”, concludeert de Inspectie.

De Oostvaarderskliniek heeft inmiddels zelf verbetermaatregelen opgesteld.