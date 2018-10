Inspectie ontrafelt reeks schijnconstructies

Bij het onderzoek naar schijnconstructies heeft de Inspectie SZW tussen januari 2014 en mei van dit jaar in 61 gevallen overtredingen geconstateerd. Daarbij ging het onder meer om verzonnen dienstverbanden en onwenselijke toestanden in de 24 uurszorg.

Bij het onderzoek richtte een speciaal team zich vooral op bedrijven die bewust de regels ontdoken. Via ingewikkelde constructies probeerden ze de kosten van arbeid te verlagen. De Inspectie SZW meldt dat in de afgelopen vier jaar 157 onderzoeken zijn gedaan. Voor de overtredingen is voor miljoenen euro’s aan boetes uitgedeeld. Een woordvoerder van de inspectie kon niet zeggen om hoeveel euro het precies gaat. In acht gevallen is het dossier overgedragen aan het Openbaar Ministerie.

De inspectie achterhaalde onder meer dat zorgbemiddelingskantoren voor het leveren van 24 uurszorg buitenlandse uitzendbureaus inschakelden. De zorgkantoren factureerden voor de werknemers 40 uur per week zorg, terwijl het personeel voor veel minder uren werd betaald.