Inspectie ontdekt poliovirus in rioolwater RIVM-terrein

Op het terrein van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het poliovirus aangetroffen in het riool. Op het terrein zijn ook onderzoeksinstelling Intravacc en een grote producent van poliovaccins, Bilthoven Biologicals, gevestigd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoekt hoe het virus precies in het rioleringssysteem terecht is gekomen en of medewerkers van de drie instellingen zijn blootgesteld, zo bevestigt de dienst na een bericht in de Volkskrant.

Volgens de IGJ is de volksgezondheid niet in gevaar. De inspectie wijst erop dat het Nederlandse rioleringssysteem gesloten is en de zuivering zodanig is ingericht dat die het poliovirus onschadelijk maakt.

De IGJ onderzoekt of zich in de drie instellingen die met het virus werken incidenten hebben voorgedaan. Om de herkomst vast te stellen, wordt onder meer het DNA van het virus onder de loep gelegd. Omdat het RIVM bij de kwestie is betrokken, is hiervoor een buitenlands bedrijf ingeschakeld.

Het virus werd al in de eerste week van augustus ontdekt in monsters die op 21 juli tijdens een standaardcontrole werden genomen uit het riool op het terrein in Bilthoven (provincie Utrecht). Op 19 augustus is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al ingelicht.

Na de positieve meting is nog drie keer het rioolwater bemonsterd, maar toen werden geen virusdeeltjes meer gevonden, vertelt een woordvoerder van de inspectie. Uit voorzorg wordt bloed en ontlasting van 120 medewerkers van het RIVM, Bilthoven Biologicals en Intravacc onderzocht. De helft heeft inmiddels uitsluitsel gekregen. Niemand droeg het virus bij zich.

„Er zijn twee routes mogelijk waarlangs het virus in het riool terecht kan zijn gekomen”, legt de woordvoerder van de IGJ uit. „Via het afvalwater van een van de instellingen, of via het toilet.” Overigens is het zo dat in Nederland veruit de meeste mensen zijn gevaccineerd tegen polio. Wie is ingeënt, is beschermd tegen de ziekte, maar kan het virus in theorie wel doorgeven. Om die reden moesten in 2018 drie medewerkers van Bilthoven Biologicals enige tijd in quarantaine, nadat bij de vaccinmaker een slang kapot ging die een actief poliovirus bevatte. Nu hoeft dat niet, omdat quarantaine alleen verplicht is als vaststaat dat mensen zijn blootgesteld aan het virus.

De IGJ zag eerder geen reden om de ontdekking van het poliovirus in het riool naar buiten te brengen. Dat gebeurde pas nadat de Volkskrant er vragen over stelde. „Het onderzoek loopt nog”, verklaart de woordvoerder van de inspectie. Dat er naar inschatting van de IGJ geen gevaar voor de omgeving was, speelde ook mee.