Inspectie onderzoekt Universiteit Maastricht na cyberaanval

De Inspectie Onderwijs onderzoekt of de Universiteit Maastricht genoeg heeft gedaan om de cyberaanval van eind december te voorkomen. Dat zegt minister Van Engelshoven tegen de Tweede Kamer. Haar ministerie laat weten dat het onderzoek al loopt, en dat het rapport er naar verwachting voor de zomer ligt.

Een cyberaanval legde de systemen van de universiteit stil. Het gaat om een aanval met zogenoemde ransomware, waarbij bestanden gegijzeld worden, en pas in ruil voor losgeld weer beschikbaar worden. De Kamer was kritisch over de gang van zaken, maar Van Engelshoven kon nog niet veel over de kwestie zeggen, omdat er onderzoeken naar de kwestie lopen.

Behalve de Inspectie onderzoekt ook de Universiteit zelf de cyberaanval. Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek, aldus de minister.