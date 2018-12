Inspectie onderzoekt rol politie bij Humeyra

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken hoe de politie in Rotterdam en Reclassering Nederland hebben gehandeld in de aanloop naar het doodschieten van het 16-jarige meisje Humeyra. Haar 31-jarige ex-vriend wordt ervan verdacht haar dinsdag te hebben neergeschoten bij haar school.

De verdachte was al eerder veroordeeld voor geweld en bedreiging van het meisje. Hij had ook een contactverbod en stond onder toezicht van de reclassering. Ook had ze opnieuw aangifte tegen hem gedaan. Daarna sloeg de verdachte toe.