Inspectie onderzoekt mishandeling verpleeghuis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoekt een mishandeling in het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek. Dat zegt een woordvoerder van de inspectie in een reactie op berichtgeving in Trouw over mishandeling van ouderen in het verpleeghuis.

Trouw meldt dat afgelopen jaar verscheidene bewoners van De Leeuwenhoek, dat binnenkort in een televisieserie model staat voor de ouderenzorg in Nederland, zijn mishandeld door verzorgend personeel en medebewoners. Het zou hierbij zowel gaan om verbale agressie als om fysiek geweld. De krant baseert zich op een klokkenluider en documenten die het verhaal ondersteunen.

De woordvoerder van de IGJ wil hierover alleen kwijt dat er contact is met Humanitas, waar het verpleeghuis onder valt. „Het is belangrijk dat we nu alle feiten op een rijtje zetten.”

Humanitas was woensdagmorgen niet bereikbaar voor een reactie. Tegen Trouw zei voorzitter van Humanitas Gijsbert van Herk dat er „superweinig” incidenten zijn binnen zijn organisatie. Wanneer personeel wel over de schreef gaat, wordt dit volgens hem niet getolereerd. „We hebben ook regelmatig mensen voor dit gedrag ontslagen.”