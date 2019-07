Inspectie onderzoekt Haga Lyceum na 'signalen'

De Onderwijsinspectie doet onderzoek naar het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam wegens "signalen van betrokkenen rond de school die erop wijzen dat belangen van leerlingen mogelijk in het geding zijn". Een woordvoerder van de inspectiedienst bevestigt berichtgeving hierover door AT5. Als onderdeel van het onderzoek kreeg de school vorige week woensdag onaangekondigd bezoek van zes inspecteurs.

De woordvoerder wil inhoudelijk niets zeggen over de signalen.

Het Haga Lyceum kwam in maart in opspraak na berichten van de AIVD. Volgens die veiligheidsdienst lopen er mensen op de school rond die de helft van het leerplan aan de salafistische geloofsleer willen wijden. De school probeert momenteel in kort geding de publicatie te voorkomen van een rapport dat de inspectie eerder opstelde over de onderwijsinstelling. De rechter doet daarover volgende week donderdag uitspraak.

Anderhalve week geleden stelde het Cornelius Haga Lyceum een docent op non-actief omdat hij in een van zijn lessen een filmpje toonde waarin een internetprediker aan het woord komt. De school zei daarbij dat het filmpje niet past in het onderwijspakket van de school. Het is onduidelijk of het onderzoek van de Onderwijsinspectie daarmee te maken heeft.

AT5 sprak met het schoolbestuur, ouders en leerlingen, die volgens de zender boos zijn over de manier waarop de inspecteurs te werk gingen. Deze manier zou als intimiderend zijn ervaren. De inspectie laat weten normaal met twee inspecteurs scholen te bezoeken, maar dat er nu meer werden ingezet omdat ze er "zo kort mogelijk wilden zijn" om de school niet te veel te belasten.

De inspectie kan niet zeggen wanneer het onderzoek is afgerond.