Inspectie onderzoekt aanpak overlastgevende asielzoekers

De Inspectie Justitie en Veiligheid doet onderzoek naar de aanpak van asielzoekers die overlast veroorzaken. Onderzocht wordt of de betrokken organisaties genoeg kunnen doen om overlast en criminaliteit te beperken.

Het gaat om het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), de politie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en voogdijinstelling Nidos, meldt de Inspectie maandag.

De Inspectie kijkt naar de opvang van overlastgevers die in een speciaal centrum in Hoogeveen verblijven. Het gaat om een zogeheten Handhaving en Toezicht Locatie (HTL), waar duidelijke grenzen worden gesteld aan het gedrag van asielzoekers. Het onderzoek richt zich ook op hun eerdere verblijf in een gewone opvanglocatie.

Ook de opvang van minderjarige asielzoekers die voor overlast zorgen wordt tegen het licht gehouden. Deze groep verblijft in locaties van Nidos.

Het onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek van de Inspectie naar overlastgevende asielzoekers in twee speciale centra. Toen luidde de conclusie dat het personeel onvoldoende was toegerust om die groep te begeleiden. De opvang was gericht op verandering van hun gedrag, maar dat lukte nauwelijks. De Inspectie deed de aanbeveling te heroverwegen of opvang in die vorm moest blijven voortbestaan. De centra zijn later gesloten. Daarvoor in de plaats is de HTL gekomen.