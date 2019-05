„Inspectie moet lerarentekort inventariseren”

De omvang van het lerarentekort is groter dan nu zichtbaar is. Daarom moet de Onderwijsinspectie in kaart brengen welke noodmaatregelen scholen nemen om het tekort aan docenten op te vangen en hoe vaak zij onbevoegden voor de klas zetten.

Dat stelt bestuurder Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond (AOb). In een bericht op de site van de AOb verwijst Stolk naar een enquête onder duizenden leden van de bond over het lerarentekort. „Daaruit werd duidelijk dat het tekort scholen ontregelt. Ondertussen worden klassen samengevoegd, kinderen naar huis gestuurd en voeren wanhopige scholen een vierdaagse schoolweek in.”

Daarom vindt de AOb dat de Onderwijsinspectie de noodmaatregelen die scholen nemen, moet inventariseren. Ook wil de bond dat de minister van Onderwijs scholen gaat verplichten die noodmaatregelen te melden. „Alleen op die manier wordt de ernst van de problemen duidelijk.”