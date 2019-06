Inspectie ministerie onderzoekt storing 112

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat samen met het Agentschap Telecom en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de telefoonstoring van maandag bij KPN onderzoeken. Daardoor was onder meer het noodnummer 112 urenlang onbereikbaar.

„Er wordt onder meer gekeken hoe de crisiscommunicatie bij de uitval van 112 is verlopen”, aldus een woordvoerder van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het noodsysteem, dat 112 bij storingen in de lucht moet houden, werkte ook niet.

De Tweede Kamer reageerde maandag geschrokken op de storing en vroeg om opheldering. Behalve 112 waren ook meerdere gemeenten, de kustwacht, veiligheidsregio’s, ziekenhuizen en waterschappen uit de lucht. In het vragenuurtje gaf minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dinsdag een toelichting aan de Kamerleden.

In 2013 kwam de inspectie met aanbevelingen rondom de ‘112-keten’, naar aanleiding van storingen in het jaar ervoor. Het noodnummer was tussen maart en november 2012 op acht momenten onbereikbaar.