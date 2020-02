Inspectie meldt lichte stijging aantal abortussen

Het aantal zwangerschapsafbrekingen in Nederland is in 2018 met 479 gestegen tot 31.002. Dat is een toename met 1,5 procent ten opzichte van 2017.

Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de Wet afbreking zwangerschap dat minister De Jonge (VWS) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ook de zogeheten abortusratio, het aantal afbrekingen per 1000 levendgeborenen, steeg en wel van 159 naar 164. Oorzaak van die stijging is dat het toenemende aantal abortussen zich voordeed in combinatie met een dalend geboortecijfer, aldus het jaarrapport.

Het aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners daalde in 2018 ten opzichte van 2017 met 138, tot 2.520. De in 2002 ingezette, dalende lijn zet zich daarmee voort. De meeste zwangerschapsafbrekingen vonden (absoluut en relatief gezien) plaats bij vrouwen in de leeftijdscategorie 25 tot 30 jaar. Uit de jaarrapportage 2018 blijkt verder dat ruim 35 procent van de vrouwen eerder een zwangerschapsafbreking had ondergaan.

Via twee gerichte maatregelen wil het kabinet proberen het aantal herhaalde zwangerschapsafbrekingen terug te dringen, aldus De Jonge. Allereerst is de Subsidieregeling voor abortusklinieken met ingang van dit jaar verhoogd, zodat deze instellingen de ruimte hebben om een deel van de kosten van het plaatsen van een spiraaltje te vergoeden. Het aanscherpen van de abortusleidraad voor huisartsen moet er verder toe leiden dat de informatievoorziening aan onbedoeld zwangere vrouwen wordt verbeterd, én dat huisartsen deze vrouwen na een abortus proactief volgen „en adequate zorg verlenen indien daartoe behoefte of aanleiding bestaat.” Daaronder valt ook het doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening, aldus De Jonge.

Het aantal zwangerschapsafbrekingen na prenatale diagnostiek steeg van 1152 naar 1211.

De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) noemde de groei van het aantal abortussen buitengewoon schrijnend en ronduit zonde. „In de meest letterlijke betekenis van het woord”, aldus directeur D. van Dijk. „Nooit mogen wij erin berusten dat in ons land ieder jaar opnieuw de toekomst van zoveel kleine mensjes wordt doorgeknipt”, stelt hij. De NPV is positief over het aantal afgenomen tienerzwangerschappen, maar vindt het zorgelijk dat de meeste zwangerschapsafbrekingen plaatsvonden bij vrouwen in de leeftijdscategorie 25 tot 30 jaar.

„Ook de stijging van zwangerschapsafbrekingen na prenatale diagnostiek baart de NPV zorgen”, stelt Van Dijk. „Het gaat hier om gewenste zwangerschappen die door actief aangeboden prenataal onderzoek aan alle zwangeren veranderen in ongewenste zwangerschappen. Welke afwijkingen voor ouders reden zijn om de zwangerschap af te breken, is momenteel niet inzichtelijk. Ook is er geen controle of en hoeveel foutpositieve uitslagen er zijn en hoeveel kinderen dus onnodig geaborteerd worden. De NPV vindt dit onaanvaardbaar.”