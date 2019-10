Inspectie legt bouw stil op 33 plekken

De Inspectie SZW heeft bij een grote controle in Zuid-Limburg 33 keer het werk onmiddellijk stilgelegd omdat de situatie gevaarlijk was voor de bouwvakkers. De inspectie deelde tientallen waarschuwingen uit.

Dat maakte de inspectie donderdag bekend. „De veiligheid op de bouwplaatsen in Zuid-Limburg is onder de maat”, oordeelt de inspectie. In totaal bezocht de inspectie 22 bouwplaatsen in en rond Maastricht en Kerkrade. Op slechts vier daarvan konden de bouwvakkers gezond en veilig werken. Op de andere plaatsen liepen ze gevaar bedolven of geëlektrocuteerd te worden, of kwartsstof in te ademen. Ook waren de steigers vaak onveilig. De bouwvakkers konden pas weer aan het werk nadat het gevaar was opgeheven.

Veel bezochte werkzaamheden werden in opdracht van woningcorporaties uitgevoerd. „Uit de Inspecties op de bouwwerken bleek dat alle woningbouwcorporaties tekort schieten in hun rol als opdrachtgever”, aldus de inspectie.Daarnaast waren ere andere misstanden, zoals onderbetaling, overschrijding van de arbeidstijden wet en mogelijk illegale arbeid.