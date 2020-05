Inspectie: kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie kan beter

De Inspectie van het Onderwijs gaat in het toezicht meer aandacht besteden aan onderwijsachterstanden. Volgens onderzoek van de inspectie kan de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) verbeterd worden. Ook is er betere samenwerking tussen betrokken partijen nodig.

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) moet kinderen met achterstanden helpen om deze in te lopen en dient tevens te voorkomen dat onderwijsachterstanden ontstaan. Het gaat om reken- en taalvaardigheden voldoende te beheersen en om laaggeletterdheid en laaggecijferdheid te voorkomen. „In de vierjaarlijkse onderzoeken bij besturen en scholen gaan we aandacht voor onderwijsachterstandenbeleid expliciet opnemen. We gaan besturen vragen wat zij doen om onderwijsachterstanden te voorkomen en de kwaliteit van de vve te verbeteren.”

De inspectie stelt dat de onderzoeken zijn gedaan voordat scholen en de kinderopvang moesten sluiten vanwege de coronacrisis. „Het belang om zicht te hebben op kinderen met onderwijsachterstanden en die achterstanden in te lopen is hierdoor alleen maar groter geworden. Daarom vinden we het belangrijk te laten weten dat de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn zodat ze gebruikt kunnen worden bij de aanpak van de achterstanden”, aldus de inspectie.