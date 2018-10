Inspectie kreeg 15 meldingen ongevallen stint

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de afgelopen vier jaar vijftien meldingen gekregen over ongevallen met stints. Een woordvoerder van de inspectie bevestigt berichtgeving hierover door RTL Nieuws.

In acht gevallen ging het om verkeersongevallen die door de politie werden afgehandeld. In de overige zeven ongevallen ging het om situaties waarbij bestuurders van de stint af waren gevallen, bijvoorbeeld doordat ze te hard door de bocht gingen.

Het aantal meldingen bij de inspectiedienst vertelt niet het hele verhaal over het aantal mogelijke ongevallen met stints, zegt de woordvoerder. „De regels schrijven in sommige gevallen voor dat een ongeval bij ons gemeld moet worden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij blijvend letsel. Maar niet alle ongevallen hoeven bij ons gemeld te worden.”