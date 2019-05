Inspectie kijkt naar besnijdenissen door niet-artsen

De gezondheidsinspectie gaat in gesprek met niet-artsen die besnijdenissen (willen gaan) uitvoeren. Dat meldt Nieuwsuur donderdag. Volgens het tv-programma wordt jaarlijks in Nederland bij tien- tot vijftienduizend joodse en islamitische jongetjes de voorhuid weggehaald om religieuze redenen.

Ook niet-artsen verrichten de ingreep en dat is eigenlijk niet toegestaan, zegt Nieuwsuur. Inspectie en ministerie treden er echter niet tegen op. "In de afgelopen vijf jaar tijd hebben wij geen meldingen ontvangen van besnijdenissen waarbij iets is misgegaan, die zijn uitgevoerd door iemand zónder BIG-registratie", zegt de inspectie. De dienst weet wel hoe vaak het mis gaat als een arts besnijdt: in de afgelopen vijf jaar kwamen totaal acht meldingen binnen over letsel na een besnijdenis.

"Het gezondheidsrecht schrijft voor dat als je tijdens een operatie weefsel wegneemt, dat onder de categorie voorbehouden handelingen valt van artsen, ongeacht voor welk doel je het doet," zegt hoogleraar Gezondheidsrecht Jaap Sijmons.