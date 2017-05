Inspectie: heiwerkers Kampen ziek door verontreiniging

Bij de bouw van een parkeergarage op de voormalige locatie van een gasfabriek in Kampen zijn verontreinigde stoffen vrijgekomen. Heiwerkers zijn daar vervolgens ziek van geworden, bleek donderdag uit informatie van de gemeente Kampen.

De Inspectie SZW liet de bouw in januari stilleggen nadat in de media bericht werd over zieke werknemers. Uit het rapport dat de gemeente van de Inspectie heeft ontvangen blijkt een verband tussen de stoffen in de grond en de twee zieke heiwerkers.

De gemeente bestrijdt die conclusie, schreef ze donderdag in een persbericht. Deze conclusie zou namelijk niet uit een medisch rapport naar voren zijn gekomen, aldus het college van burgemeester en wethouders. De bouwstop blijft voorlopig van kracht. De gemeente moet eerst met een veilig werkplan komen voordat de Inspectie het bouwterrein weer vrijgeeft. Het college bekijkt nog of het stappen onderneemt tegen de Inspectie.

Op het terrein stond in een ver verleden een gasfabriek. De grond is slechts deels afgegraven. Vorig jaar werd op het terrein toch nog verontreinigde grond gevonden. De gemeente Kampen heeft de GGD gevraagd te beoordelen of mogelijk omwonenden zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dit na zorgen uit de buurt. Dat rapport verschijnt komende maand. Ook meldden omwonenden scheuren in hun woningen na heiwerkzaamheden voor de bouw van de garage. Van twaalf ingediende claims zijn er inmiddels zeven toegekend, aldus de gemeente.