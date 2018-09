Inspectie haalt roofvogels uit woning Breda

Inspectiediensten hebben twintig roofvogels en een raaf uit een Bredase woning gehaald. De eigenaar was al eerder gewaarschuwd dat de huisvesting van de vogels niet in orde was en hij moest dinsdag toezien dat de dieren in beslag werden genomen omdat de inspectiediensten geen verbetering zagen, zo maakte de Dierenbescherming woensdag bekend.

De vogels, onder meer uilen, valken, buizerds, zaten in vuile, veel te kleine kooien en konden hun vleugels niet eens strekken. „Dit kon zo niet langer”, aldus een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) op de site van de Dierenbescherming. Bij de actie werkten medewerkers van de dierenpolitie, LID en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De vogels zijn ondergebracht op een opvangadres.