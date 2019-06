Inspectie: groot deel Haga-rapport al openbaar

De Inspectie van het Onderwijs ziet niet wat voor „grote schade” publicatie van het rapport over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam nog kan veroorzaken. Volgens de advocaat van de inspectie heeft de in opspraak geraakte islamitische middelbare school de conclusies de afgelopen dagen zelf via de media naar buiten gebracht.

Er is ruim inzicht geboden in het rapport en de school heeft een persconferentie gegeven, zei de raadsvrouw tijdens een kort geding bij de rechtbank in Den Haag. Volgens haar zijn alle relevante oordelen en bevindingen van de inspectie al uitgebreid besproken in artikelen en op televisie.

De zaak is aangespannen door de Stichting Islamitisch Onderwijs, waar het Haga Lyceum onder valt. De stichting wil een verbod afdwingen op het openbaar maken van het rapport, waarin het lyceum er niet goed van afkomt.