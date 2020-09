Inspectie: GGD’en en labs niet klaar voor tweede golf coronavirus

Het Nederlandse testsysteem voor het coronavirus is nog niet klaar voor een mogelijke tweede golf. De testcapaciteit moet verder omhoog, constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek in alle 25 GGD-regio’s. De inspectie noemt de uitbreiding die nog nodig is een „enorme opgave” voor de betrokken GGD’en en laboratoria.

Het onderzoek is uitgevoerd in juli en augustus. In die laatste maand was de keten van aanmelding, afname, laboratoriumanalyse en bron- en contactonderzoek „op orde”, concludeert de inspectie. Toen lag het aantal besmettingen echter lager dan nu.

De GGD’en en laboratoria kunnen de knelpunten niet alleen oplossen, aldus de inspectie, die waarschuwt dat het systeem „spaak loopt” als ook mensen die geen klachten hebben zich laten testen.