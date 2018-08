Inspectie gaat thuiszorg beter controleren

De gezondheidsinspectie gaat nog dit jaar en komende jaren meer toezicht houden op thuiszorginstellingen. „De inspectie vindt dat risico’s in de thuiszorg meer aandacht verdienen”, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De mededeling volgde nadat de Consumentenbond donderdag met een vernietigend onderzoek naar buiten kwam over het werk van de inspectie. Volgens de bond grijpt de dienst niet in bij thuiszorgorganisaties die hun zaken niet op orde hebben voor het leveren van goede en veilige zorg. Zo worden patiënten onterecht vastgezet en dient ongeschoold personeel insuline en sondevoeding toe.

De bond bestudeerde vijftig inspectierapporten van bezoeken die de IGJ aflegde bij thuiszorgorganisaties. 48 thuiszorgorganisaties bleken niet te voldoen aan de randvoorwaarden voor goede en veilige zorg. Zeven daarvan haalden zelfs geen enkele randvoorwaarde. Ook na een verplicht verbetertraject van de IGJ voldeden de meeste thuiszorginstellingen nog steeds niet aan de richtlijnen.

Volgens Bart Combée, directeur Consumentenbond, tonen de rapporten een alarmerend beeld. „En extra zorgelijk is dat de toezichthouder nauwelijks ingrijpt. De inspectie lijkt een beleid van pappen en nathouden te hanteren.”

Volgens de gezondheidsinspectie voldoen de meeste nieuwe thuiszorgaanbieders bij een eerste bezoek niet aan de kwaliteitseisen. Bij hertoetsing binnen twee maanden voldoet een meerderheid wel aan de eisen, maar een groot aantal toch nog niet. „Bij zorgaanbieders die nog niet aan de eisen voldoen, stelt de inspectie vervolgonderzoek in. Indien er ernstige risico’s zijn gesignaleerd, pakt de inspectie deze met spoed op. Als een zorgaanbieder niet in staat is of niet bereid is om de zorg te verbeteren, kan de inspectie een andere maatregel nemen”.

De Consumentenbond heeft een meldpunt geopend waar mensen misstanden kunnen aankaarten.

Het ministerie van Volksgezondheid kon donderdag niet direct een inhoudelijke reactie geven op de heftige kritiek.