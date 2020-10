Inspectie eist voor rechtbank strengere milieueisen Tata Steel

De milieuvergunning voor staalbedrijf Tata Steel moet worden aangescherpt, betoogt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) donderdag in de rechtbank in Haarlem. De inspectie vindt dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied strengere regels moet opleggen aan Tata, omdat fabrieken van de staalgigant in IJmuiden en omstreken teveel schadelijke stikstofoxiden (NOx) uitstoten.

De omgevingsdienst handhaaft milieuregels bij Tata in opdracht van de provincie Noord-Holland. De inspectie houdt toezicht op bedrijven én overheden en kan ingrijpen als zij zich niet aan de wet houden. Volgens de ILT is dat hier aan de orde.

Feitelijk voert de inspectie twee rechtszaken tegen de omgevingsdienst. Die gaan allebei over de uitstoot van stikstofoxiden, maar in verschillende processen van de staalproductie. De ene zaak draait om de verbrandingsgassen die worden gebruikt in zogeheten windverhitters. Daarmee worden de hoogovens verwarmd.

Volgens de ILT overschrijdt de uitstoot daar de Europese normen en moet Tata de „best beschikbare technieken” inzetten om daar iets aan te doen. Het staalbedrijf en de omgevingsdienst voeren aan dat dit technisch gezien problematisch is en bovendien veel te duur voor een beperkte daling van de uitstoot. Dat is de ILT niet met ze eens.

De tweede zaak gaat over de uitstoot van de zogeheten pelletfabriek van Tata. In de vergunning voor die fabriek zou volgens de inspectie moeten staan dat Tata Steel onderzoek moet doen naar de kosten en baten van de best beschikbare technieken.

Tata heeft inmiddels een kosten-batenanalyse gemaakt, maar die is vertrouwelijk. De ILT vindt dat de analyse openbaar moet worden en dat de rechter moet vastleggen dat dergelijke onderzoeken noodzakelijk zijn. Verder speelt hier een verschil van inzicht over de vraag of het bedrijf slechts moet voldoen aan het „maximaal toelaatbare risico” voor mensen dat in de wet staat. Wat de ILT betreft gaat het ook om de milieukwaliteit en dat is „een breder begrip”, aldus de inspectie.

Tata Steel is de grootste industriële uitstoter van stikstofoxiden in Nederland. De ILT herinnert aan de schadelijke effecten daarvan voor mensen, dieren en het milieu. De dienst wijst op eerder onderzoek van de Gezondheidsraad, die becijferde dat in Nederland 2600 mensen per jaar voortijdig overlijden door blootstelling aan stikstofoxiden.