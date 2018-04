„Inspectie doof voor vlieglawaai”

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die toeziet op naleving van de geluidslimieten voor vliegverkeer, treedt niet op tegen overtredingen. Dit schrijft de Volkskrant op basis van correspondentie tussen de ILT en omwonenden van Schiphol die in handen is van de krant. De omwonenden eisen dinsdag van de rechter dat de inspectiedienst alsnog gaat optreden.

In de correspondentie zegt de ILT niet op te treden omdat er voor het nieuwe zogeheten normen- en handhavingsstelsel (NHHS) geen wettelijke basis bestaat. Het NHHS wordt echter wel al in de praktijk toegepast. Een woordvoerder van de inspectiedienst bevestigt in de krant dat slechts „anticiperend” wordt gehandhaafd. Dit wil zeggen dat overtredingen alleen gemonitord worden.