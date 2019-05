Inspectie betrekt moord Lelystad in onderzoek

De Inspectie Justitie en Veiligheid betrekt in haar onderzoek naar het toekennen van vrijheden aan tbs’ers ook de moord op een 72-jarige man in Lelystad eind april. Twee verdachten die vastzitten op verdenking van betrokkenheid zijn een tbs’er op proefverlof en een oud-tbs’er.

Ook het slachtoffer was een oud-tbs’er, bevestigde het Openbaar Ministerie (OM) in Utrecht dinsdag. Het slachtoffer en de twee verdachten kenden elkaar vanuit de Oostvaarderskliniek voor tbs (FPC) in Almere.

De inspectie was het onderzoek naar resocialisatie in de zes Forensisch Psychiatrische Centra (FPC) al begonnen toen het incident in Lelystad plaatsvond. Aanleiding waren zorgen over de hoge werkdruk en de kwaliteit van de taakuitvoering in de sector. Later dit jaar komen ook de vier Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC) in het onderzoek aan bod.

Daarbij zal de inspectie ook kijken naar de uitwerking van de aanbevelingen die volgden op onderzoeken naar het detentieverloop van Michael P., de moordenaar van Anne Faber. Hij had geen tbs maar zat in een Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) toen hij het misdrijf pleegde.

Tbs’ers krijgen begeleid en onbegeleid verlof om zich voor te kunnen bereiden op een terugkeer in de maatschappij. In 2017 en 2018 ontving de inspectie 49 meldingen van tbs’er die zich onttrokken aan de afspraken over hun verlof en bijvoorbeeld niet (tijdig) terugkeerden. Zeven van deze tbs’ers zijn verdacht of veroordeeld voor het plegen van een misdrijf tijdens deze onttrekking.