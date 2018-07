Inspectie bekijkt dodelijke steekpartij metro

De Inspectie Justitie en Veiligheid start een onderzoek naar aanleiding van een dodelijke steekpartij in de Amsterdamse metro in juli vorig jaar. Een 27-jarige man stak toen een willekeurige passagier dood. Het onderzoek is gericht op het justitiële traject dat de verdachte, Philip O., heeft doorlopen voorafgaand aan het incident.

O. was destijds gedwongen opgenomen op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, maar had die bewuste middag onbegeleid verlof gekregen. Het doel van het onderzoek is om een volledig beeld te krijgen van de momenten waarop de dader met justitie in aanraking kwam en het handelen van de instanties die daarbij betrokken waren, meldt de Inspectie.

De man is voor zijn misdrijf veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging. O. kende zijn slachtoffer niet en alles wijst er op dat de verdachte volkomen willekeurig de 38-jarige vader van een acht maanden oud zoontje heeft uitgekozen. De dader was ten tijde van de steekpartij met onbegeleid verlof uit de gesloten psychiatrische afdeling van het AMC. Het AMC zelf heeft ook al onderzoek gedaan naar zijn verblijf daar.

O. is in de jaren voor de steekpartij al een paar keer met justitie in aanraking gekomen. Volgens deskundigen is hij verminderd tot volledig ontoerekeningsvatbaar.