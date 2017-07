Insluipers bij Dolfinarium gearresteerd

In Harderwijk zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie mannen opgepakt die waren binnengedrongen op het terrein van het Dolfinarium. De politie kwam in actie na een melding van een verdachte situatie en begon een zoekactie, ondersteund door honden en een helikopter.

Al snel kon een man van 23 uit Tilburg worden aangehouden. De twee anderen werden later in de nacht ingerekend in de buurt van het station, nadat een taxichauffeur had gemeld dat hij was benaderd door twee mannen met een drijfnat pak. Dat waren eveneens Tilburgers van 23 en 27 jaar oud.

Het is nog niet bekend wat de mannen bij het Dolfinarium te zoeken hadden en of ze er iets hebben vernield of meegenomen.